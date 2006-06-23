Счетная палата отказывается быть предметом межфракционных торгов

Коллегия Счетной палаты Украины заявляет, что должность председателя этого контролирующего органа не может быть предметом межфракционных торгов.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Счетной палаты в средства массовой информации и общественности страны.

Как отмечается в документе, Счетная палата является конституционным независимым органом финансового контроля. В то же время, у СПУ вызывает тревогу и недоразумения задекларированные в Соглашении о создании коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины среди предложений о распределении полномочий и должностей между субъектами коалиции положения о подчинении Счетной палаты парламентской оппозиции и ее политизации. (УНИАН: БЮТ, "Наша Украина" и СПУ, которые 22 июня объявили о создании демократической коалиции, согласовали между собой распределение руководящих должностей в парламенте и комитетов Верховной Рады Украины. Согласно договору, в частности, Специальную контрольную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам приватизации и Счетную палату возглавят представители оппозиции.)

Счетная палата отмечает, что такое решение противоречит статье 98 Конституции Украины и действующему законодательству и является ничем иным, как сознательной попыткой ликвидировать независимый финансовый контроль в государстве, который осуществляет Счетная палата от имени Верховной Рады Украины.

В обращении отмечается, что “авторы соглашения фактически игнорируют решение Конституционного Суда Украины от 23 декабря 1997 года, согласно которому, Счетная палата является конституционным органом специальной компетенции и не может быть „левой", „правой", оппозиционной или центристской. Она создана и действует согласно Конституции Украины от имени всей Верховной Рады Украины и в интересах граждан Украины» и не является предметом межфракционных торгов”.

Намерения ограничить полномочия Счетной палаты, привести ее до уровня Комитетов Верховной Рады Украины не отвечают не только Конституции Украины и Закону Украины «О Счетной палате», но и требованиям международного права и мировой практики, отмечает Коллегия СПУ. Речь идет, прежде всего, о пренебрежении основными положениями признанной всеми странами мира «Декларации о руководящих принципах финансового контроля», принятой в октябре 1977 года в городе Лима (Перу). Ею руководствуются 178 стран - участниц Международной организации Высших органов финансового контроля (INTOSAI), который действует под эгидой Организации Объединенных Наций и членом которой является Счетная палата с 1998 года.

Более того, это противоречит главным направлениям Плана действий Украина – ЕС, касающегося развития системы внешнего контроля на принципах политической и финансовой независимости, отмечается в обращении.

Авторы документа убеждены, что положение Соглашения об утверждении демократической коалиции, которые касаются Счетной палаты, вследствие нарушения Конституционных норм, законов Украины и международного права ведет к ликвидации действующих институтов демократии в стране. Как свидетельствует международный опыт, без действующего конституционного, независимого органа внешнего финансового контроля в государстве демократия обречена, отмечает СПУ.

«Руководствуясь основными принципами деятельности, определенных статьей 3 Закона Украины «О Счетной палате», формируя свою деятельность на принципах плановости, законности, объективности, независимости и гласности, Коллегия Счетной палаты приняла решение обратиться к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, в средства массовой информации и к общественности с призывом к взвешенным и правовым действиям что касается статуса и функций единственного конституционного органа финансового контроля».

«В случае игнорирования действующих законных положений, дальнейшей попытки разрушения демократических принципов нашего института, Счетная палата оставляет за собой право защиты своих конституционных прав для сохранения справедливости, закона и демократии в Украине», - говорится в обращении, которое по поручению коллегии подписал председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО.