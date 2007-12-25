Яценюк хочет играть по-длинному

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что прочность коалиции будет зависеть от ее публичного единства, правительства и Президента.

Такое мнение он высказал в интервью газете «День» №226(2678) от 25 декабря 2007 года.

«Я думаю, что здесь многое зависит от публичного единства коалиции, а также от правительства и Президента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом, по его словам, это единство не должно быть абсолютным единодушием, и дискуссия должна быть внутри коалиции. «Подчеркиваю, что именно дискуссия. Никто в коалиции не имеет права решающего голоса и окончательно ставить точку. На то существует коалиция, на то существует демократия, чтобы решения были взвешенными», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время Председатель ВР выступает против любых популистских решений, принятия импульсных шагов, которые направлены на получение краткосрочных бонусов. «Я игрок на длинную дистанцию. А кто хочет играть на короткую дистанцию, нам не по пути», - отметил он.

При этом Председатель ВР отметил, что в коалиции должно быть сочетание «социального финансирования либеральной экономики и жестких мер».