В ПР раскритиковали демонстрантов, захвативших здание КГГА

Об этом заявил народный депутат Украины Вадим Колесниченко, который пришел в здание КГГА вместе с народным депутатом Александром Онищенко.

«Я пришел специально в КГГА как народный депутат, чтобы попытаться выяснить, что происходит. Хотел выяснить цели и задачи этих людей и объяснить им как юрист, что силовой захват госучреждения – это нарушение уголовного законодательства. Тысячи людей, которые должны были выйти на работу, получать заработную плату, у которых есть семьи, сегодня не смогли работать», - объяснил цель своего визита в здание КГГА Вадим Колесниченко.

Однако когда народные депутаты появились в здании киевской мэрии, люди, находящиеся там, отказались их даже выслушать и начали оскорблять. Кроме того, на вопрос Колесниченко, с какой целью было захвачено помещение столичной горадминистрации, один из митингующих прямо ответил: «Свержения власти».

«Здесь нет мирного протеста. Люди, которые захватили государственное учреждения, осознанно делают все от них зависящее, чтобы нарушить закон. Мы не видим, по сути, желания вести диалог. Это не Европа», - прокомментировал Вадим Колесниченко свою попытку пообщаться с митингующими.

«О евроинтеграции тут даже разговора нет. В Европе, даже если ты тронешь рукой работника полиции, против тебя применяются жесткие меры», - отметил он, добавив, что захват Киевской администрации – это грубое нарушение действующего законодательства.

По словам народного депутата, если мы живем в правовом государстве и стремимся к европейским ценностям, такие нарушения закона должны быть наказаны: «Европейский выбор – это правовой выбор, а правовой выбор – это правовое сознание каждого гражданина нашего государства».