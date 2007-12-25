Политолог о Ющенко: «Акела промахнулся»

Политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ называет неадекватным решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о назначении Раисы БОГАТЫРЁВОЙ на должность секретаря СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил на пресс-конференции.

По его словам, только сейчас, после трех лет работы, перед Президентом встал выбор: наконец утвердиться как национальному лидеру или как главному интригану Украины.

Политолог выразил удивление тем, каким образом и как сопровождалось принятие вчерашнего решения.

А.ЕРМОЛАЕВ не понимает, что, например, мешало Президенту выступить с обращением к украинскому народу по поводу своего решения сформировать определенный баланс политических сил.

Таким образом, по его мнению, Президент соблюдал бы правила политической игры и, в свою очередь, заставил бы Партию регионов предпринимать какие-то шаги в ответ.

Вместо этого, теперь, после такого неожиданного решения, проявилось сразу несколько негативных моментов, сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

С одной стороны, по его словам, в пикантном положении очутилась сама Р.БОГАТЫРЁВА, которая должна сделать непростой выбор. С другой стороны, сказал он, Президент дал повод для очередной порции критики в свой адрес со стороны некоторых представителей правящей коалиции, в частности, они смогли получить подтверждение своего убеждения о формировании широкой коалиции в Секретариате Президента.

Если обобщить результаты решения В.ЮЩЕНКО, то, по словам А.ЕРМОЛАЕВА, необходимо сказать, что «Акела промахнулся».

По его словам, этот шаг Президента неадекватный, потому что он нарушил правила и принципы политической игры.

Теперь, по мнению эксперта, если Р.БОГАТЫРЁВА согласится стать секретарем СНБО, то она фактически будет вынуждена остановить свое членство в Партии регионов и определенным образом признать себя членом команды Президента.

С другой стороны, сказал А.ЕРМОЛАЕВ, если она откажется от этой должности, то ситуация вернется к той, какой она была на пятницу, 21 декабря, а это будет свидетельствовать о том, что В.ЮЩЕНКО сделал очередной неудачный шаг как национальный лидер.

При этом политолог, однако, отметил, что, как и другие решения, этот шаг не следует воспринимать как окончательный. Следовательно, по словам А.ЕРМОЛАЕВА, «ничто им не мешает собраться вечером в каком-то ресторане и снова все переиграть».

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Р.БОГАТЫРЁВОЙ секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В то же время лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Р.БОГАТЫРЁВА не давала согласия на назначение ее секретарем СНБО.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, “мы приняли решение о переходе в оппозицию и это не предусматривает нашего участия в руководстве государством. Мы не можем возглавлять государственные институты, которые будут реализовывать программы, не совпадающие с нашим виденьем перспективы Украины”.