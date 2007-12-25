Яценюк боится, что новогоднее оливье придется есть с Тимошенко

11:49, 25 декабря 2007
Политика
3514 0

Бюджет будут принимать под елкой?

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк не исключает, что бюджет на 2008 год будет приниматься 31 декабря.

Об этом он сказал в интервью газете "День", отвечая на вопрос о планах на Новый год.

"Пока не знаю. Боюсь, чтобы не вышло так, что мы 31 декабря под этой елкой будем принимать бюджет", - сказал председатель Верховной Рады.

Украинская правда

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter