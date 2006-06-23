Кандидатуру Тимошенко уже подали на рассмотрение Президенту

Лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ отмечает, что кандидатура лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра уже фактически подана Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после встречи лидеров коалиции с Президентом.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ констатировал, что, в соответствии с конституционными изменениями, коалиция подает согласованную кандидатуру премьер-министра Президенту для представления ее на утверждение парламента. Он напомнил, что, согласно коалиционному договору, должность премьера входит в квоту БЮТ.

Также, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, соглашение о коалиции не предусматривает применения вето участниками коалиции на кандидатуры. «Таким образом, можно считать, что кандидатура премьера подана на рассмотрение Президента Украины», - сказал он.

В свою очередь лидер СПУ Александр МОРОЗ заметил, что вчера лидеры коалиции подписали соответствующее представление Президенту Украины.

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