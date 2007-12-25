Тимошенко отзовет все иски Януковича к Ющенко

Министров принял решение отозвать все исковые заявления и отказаться от апелляционных и кассационных жалоб по искам предыдущего состава правительства к Президенту Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, соответствующее решение было принято 24 декабря на внеочередном заседании правительства.

По словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, „на этом заседании правительства положен конец противостоянию между правительством и Президентом Украины, отозваны судебные иски правительства и Секретариата главы государства”. Правительство также отменило 34 акта Кабинета министров, действие которых было остановлено указами Президента Украины, как противоречащие Конституции и законам Украины. Также Кабинет министров приостановил решение относительно реализации отчужденного государственного имущества и целого ряда тендеров.