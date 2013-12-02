Милиция пригрозила «принять соответствующие меры» по освобождению здания КГГА

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в г.Киеве.

"Сегодня во время митингов в центральной части города агрессивно настроенные представители ВО « Свобода » и отдельные митингующие захватили административные здания КГГА и Дома профсоюзов Украины", - отмечается в заявлении.

"Группа людей действовала, используя грубую физическую силу, слезоточивый газ и дымовые шашки. В результате чего 14 сотрудников милиции получили серьезные телесные повреждения. По данному факту следственным управлением столичной милиции было начато уголовное производство по части 2 статьи 345 УК - насилие в отношении работника правоохранительного органа", - сообщили в милиции.

На протяжении последних часов правоохранители объясняют присутствующим, что самовольный захват адиминстративнои здания - является противозаконным. Так что все граждане, которые сейчас находятся в помещении, своими действиями нарушают ряд норм уголовного и административного законодательства и подлежат ответственности. Сейчас присутствует в этих помещениях предложено добровольно покинуть админздание чтобы не усложнять ситуацию.

Столичная милиция предупреждает, что в случае невыполнения ими законных требований, правоохранители будут принимать соответствующие меры по освобождению здания от нарушителей.