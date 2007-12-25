Шкиль видит в Богатыревой угрозу для Тимошенко

Народный депутат Андрей Шкиль (БЮТ) опасается, что назначение Раисы Богатыревой секретарем Совета национальной безопасности и обороны может привести к отставке правительства Юлии Тимошенко. «В данной ситуации можно вспомнить, как на этой должности работал Петр Порошенко (в 2005 году, что привело к отставке первого правительства Тимошенко. – Ред.). Надеюсь, что нынешний секретарь СНБОУ не будет иметь таких полномочий, какими был наделен Порошенко», - сказал нардеп в комментарии «Главреду».

Шкиль отметил, что вся ответственность за все, что произойдет после этого назначения, лежит «непосредственно на Президенте и на одном из участников коалиции».

«Не обострит ли это отношения между правительством и Президентом? Ответить на этот вопрос можно будет только после того, как начнет работать новый секретарь СНБОУ. В то же время это исполнитель указаний Президента», - сказал Шкиль.