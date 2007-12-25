Верховная Рада официально предупредила, что соберется сегодня

Верховная Рада Украины проведет пленарное заседание во вторник, 25 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Согласно сообщению, заседание начнется в 16:00.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря парламент принял решение о досрочном прекращении полномочий 14-ти народных депутатов, которые вошли в состав нового правительства.

Верховная Рада приняла решение провести следующее пленарное заседание после решения Центризбиркомом вопроса о признании избранными народными депутатами следующих за очередностью кандидатов в народные депутаты соответственно в избирательных списках блока НУ - НС и БЮТ.

Заседание ЦИК запланировано сегодня на 11:00.