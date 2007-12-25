Верховная Рада официально предупредила, что соберется сегодня
09:18, 25 декабря 2007Политика
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Место встречи изменить нельзя, а время?
Верховная Рада Украины проведет пленарное заседание во вторник, 25 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
Согласно сообщению, заседание начнется в 16:00.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря парламент принял решение о досрочном прекращении полномочий 14-ти народных депутатов, которые вошли в состав нового правительства.
Верховная Рада приняла решение провести следующее пленарное заседание после решения Центризбиркомом вопроса о признании избранными народными депутатами следующих за очередностью кандидатов в народные депутаты соответственно в избирательных списках блока НУ - НС и БЮТ.
Заседание ЦИК запланировано сегодня на 11:00.
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