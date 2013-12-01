Данные о пострадавших при разгоне Майдана есть в интернете

Эти сведения помогут родственникам и правозащитникам помочь этим людям, найти им медиков и юристов, пишет Украинская правда.

В таблицу просят вносить только самую важную информацию, ссылки на публикации и записи в соцсетях.

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Как известно, 30 ноября около 4 утра "Беркут" силой разогнал на майдане Независимости в Киеве мирную акцию протеста против отказа власти подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Были задержаны 35 человек.

За медицинской помощью обратились 35 человек. 7 из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое граждан Польши .