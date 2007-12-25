Тарасюк: на основе НУ-НС нельзя создать единую партию

Лидер Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК (“НУ-НС”) считает бесперспективной идею создания единой партии на основе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Как председатель НРУ я должен заявить, что мы не видим перспективы в создании единой национал-демократической партии на основе блока НУ-НС», - отметил Б.ТАРАСЮК.

По его словам, именно Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Секретариат Президента виноваты в том, что партии – участницы блока НУ-НС отдалились от идеи создания единой партии.

Б.ТАРАСЮК выразил мнение, что на основе НРУ и УНП должна быть создана единая политическая сила. По его словам, только «те партии правоцентристского спектра, которыми являются НРУ и УНП, которые появились с НРУ, могут объединиться».

Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что НРУ не планирует самоликвидироваться.