Польша считает заявление Тимошенко недостаточным аргументом для подписания Ассоциации

11:22, 28 ноября 2013
Политика
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Министерство иностранных дел Польши считает призыв Тимошенко подписать Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом без решения ее дела важным, но недостаточным аргументом для того, чтобы ЕС сделал это.

Призыв Тимошенко подписать Соглашение об ассоциации без решения ее дела является важным, но недостаточным аргументом

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом в интервью украинским журналистам сказала вице -глава польского министерства иностранных дел Катажина Пелчински-Налэнч.

"Думаю, что это заявление Тимошенко и ее однозначная позиция, которая заключается в том, чтобы подписать соглашение несмотря на ее личную ситуацию очень важным аргументом для европейской стороны, но готовность компромисса можно будет проверить только когда будет ощущение полной готовности с украинской стороны, чего на сегодняшний день нет ", - сказала она.

Представитель польского министерства заверила, что Евросоюз заинтересован в подписании этого соглашения с Украиной, но судьба документа зависит в первую очередь от украинского.

"Есть на самом деле очень большая воля подписать это соглашение со стороны ЕС, является убеждение, что это важное соглашение и надо в этом направлении двигаться, но Украина должна хотеть этого, потому что если не хочет на этапе подписания, то не захочет ее воплощать в жизнь", - сказала она.

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