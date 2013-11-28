Польша считает заявление Тимошенко недостаточным аргументом для подписания Ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом в интервью украинским журналистам сказала вице -глава польского министерства иностранных дел Катажина Пелчински-Налэнч.

"Думаю, что это заявление Тимошенко и ее однозначная позиция, которая заключается в том, чтобы подписать соглашение несмотря на ее личную ситуацию очень важным аргументом для европейской стороны, но готовность компромисса можно будет проверить только когда будет ощущение полной готовности с украинской стороны, чего на сегодняшний день нет ", - сказала она.

Представитель польского министерства заверила, что Евросоюз заинтересован в подписании этого соглашения с Украиной, но судьба документа зависит в первую очередь от украинского.

"Есть на самом деле очень большая воля подписать это соглашение со стороны ЕС, является убеждение, что это важное соглашение и надо в этом направлении двигаться, но Украина должна хотеть этого, потому что если не хочет на этапе подписания, то не захочет ее воплощать в жизнь", - сказала она.