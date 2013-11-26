Янукович: Со следующего года начнется строительство местных дорог (видео)

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в интервью журналистам украинских телеканалов, сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте также: Янукович: Ассоциация с ЕС возможна лишь тогда, когда Украина будет экономически готова (видео)

«Мы настроены на то, чтобы сделать очень серьезный шаг - начать строить местные дороги», - сказал Янукович.

«Сегодня люди не столько хотят иметь магистрали, сколько хотят иметь нормальные дороги в городах. Я за то, чтобы мы 2014 посвятили этому вопросу», - отметил Янукович.

Президент Украины Виктор Янукович дал интервью тележурналистам Шустеру (« Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко («Студия 1 +1»), Андрею Куликову (телеканал ICTV), Ларисе Губиной («5 канал») и Олегу Панюте (телеканал «Украина»).

Видео: ТСН