Турчинов призвал начать пикетирование Дома правительства

20:31, 26 ноября 2013
Политика
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Один из лидеров «Батькивщины» Александр Турчинов призвал участников митинга в поддержку евроинтеграции Украины завтра в 9 часов пикетировать Дом правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил, выступая на Европейской площади.

Кроме того, он прокомментировал заявление председателя парламента Владимира Рыбака о том, что внеочередного пленарного заседания парламента не будет.

“Эта Рада обречена на роспуск”, - заявил он.

Также он сообщил, что завтра лидеры трех оппозиционных партий отправятся на Вильнюсский саммит.

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