Турчинов призвал начать пикетирование Дома правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил, выступая на Европейской площади.

Кроме того, он прокомментировал заявление председателя парламента Владимира Рыбака о том, что внеочередного пленарного заседания парламента не будет.

“Эта Рада обречена на роспуск”, - заявил он.

Также он сообщил, что завтра лидеры трех оппозиционных партий отправятся на Вильнюсский саммит.