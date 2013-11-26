Турчинов призвал начать пикетирование Дома правительства
20:31, 26 ноября 2013Политика
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Один из лидеров «Батькивщины» Александр Турчинов призвал участников митинга в поддержку евроинтеграции Украины завтра в 9 часов пикетировать Дом правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил, выступая на Европейской площади.
Кроме того, он прокомментировал заявление председателя парламента Владимира Рыбака о том, что внеочередного пленарного заседания парламента не будет.
“Эта Рада обречена на роспуск”, - заявил он.
Также он сообщил, что завтра лидеры трех оппозиционных партий отправятся на Вильнюсский саммит.
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