Утро на Евромайдане: "ночная смена" отправилась домой (фото)

Сейчас на Евромайдане идет снег. Люди усталые, ведь некоторые из них не спят уже несколько суток. Поэтому призывают прийти утром им на смену, передает ТСН.

Пожилые люди греются вокруг бочек с кострами, а молодежь - танцует под зажигательные ритмы украинских исполнителей. Под руководством певицы Русланы люди исполнили Гимн Украины.

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Около шести часов утра люди начали потихоньку идти к метро, чтобы отоспаться дома, они ожидали на Евромайдане нового "десанта".

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство приняло решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации. После этого во многих городах начались акции протеста.