На Евромайдане "Беркут" заблокировал машину со звуковой аппаратурой - активисты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественной организации «Наступ» со ссылкой на председателя "Наступу" Руслана Секелу.

В частности, по его словам, сегодня, 25 ноября, около 16.00 на Майдан Незалежности должна была прибыть машина со звукоусиливающей аппаратурой для участников митинга.

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В то же время рядом со станцией метро "Крещатик" несколько десятков сотрудников «Беркута» окружили автомобиль, вытащили из кабины водителя, а само авто отправляют в неизвестном направлении, заявил Секела.

По его словам, «машину окружил «Беркут», сейчас колонна из ста митингующих идет отбивать звукоусиливающую аппаратуру».

Секела также отметил, что правоохранители предварительно обещали не препятствовать выступлениям митингующих.