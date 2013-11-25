Активист разогнанного одесского Евромайдана попал в суд

Активист одесского Евромайдана Алексей Черный, который пожаловался на избиение, попал в суд, пишет "Сегодня".

"В начале десятого утра Лешу вывезли из Портофранковского райотдела и около десяти часов должен был быть суд. Мы ждем его с самого утра, но мужа до сих пор нет. Милиция на вопросы где он и что с ним не отвечает", - говорит жена активиста, Галина Черная. По ее словам, на связь Алексей выходил только один раз, утром, с тех пор его телефон отключен.

"Мне передали другие активисты, что он находится возле суда в легковой машине на заднем сидении. Скорей всего, милиция не хочет выводить его, чтобы журналисты не засняли, какой он побитый", - добавляет Галина Черная.

Тем временем в облУВД рассказывают, что Алексей Черный находится в Приморском райсуде. "Если и была какая-либо задержка с его прибытием, то скорей всего его отвезли в медицинский кабинет, ведь он жаловался на самочувствие. В суд его доставили, но не через парадный вход – значит, у сотрудников милиции была на то причина", - объяснил глава пресс-службы облУВД Владимир Шаблиенко.