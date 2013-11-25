В аэропорту "Харьков" опровергли сообщение Яценюка

Об этом сообщили УНИАН в справочной службе аэропорта. «Аэропорт принимает рейсы, работает в штатном режиме», - сказали в справочной службе.

По данным аэропорта, из Киева сегодня запланирован прилет четырех авиарейсов, все они ожидаются по графику.

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Задерживаются лишь рейсы в московский аэропорт «Шереметьево».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, в Харьков для встречи с єкс-премьер-министром Юлией Тимошенко планировали прилететь лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, а также Юрий и Ирина Луценко. Однако Яценюк из-за проблем с авиасообщением не смог вылететь в Харьков. «Не принимает Харьков», - написал он в Twitter, сообщила пресс-служба «Батькивщины».