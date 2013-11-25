Яценюк и семья Луценко не смогут встретиться с Тимошенко
10:09, 25 ноября 2013Политика
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Причиной тому - проблемы с авиасообщением.
Яценюк не может добраться к Тимошенко
Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк из-за проблем с авиасообщением не может вылететь на встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в Харьков.
«Не принимает Харьков», - написал он в своем Twitter, сообщает пресс-служба «Батькивщина».
В Харьков Яценюк планировал сегодня полететь с Юрием и Ириной Луценко.
«Идем на пикет против правительства Азарова. Возможно, позже сможем вылететь в Харьков», - сказал Яценюк.
Возле гостиницы «Днепр» собираются люди, чтобы двинуться к Кабинету министров с требованием отменить решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения с Евросоюзом.
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