Яценюк и семья Луценко не смогут встретиться с Тимошенко

Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк из-за проблем с авиасообщением не может вылететь на встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в Харьков.

«Не принимает Харьков», - написал он в своем Twitter, сообщает пресс-служба «Батькивщина».

В Харьков Яценюк планировал сегодня полететь с Юрием и Ириной Луценко.

«Идем на пикет против правительства Азарова. Возможно, позже сможем вылететь в Харьков», - сказал Яценюк.

Возле гостиницы «Днепр» собираются люди, чтобы двинуться к Кабинету министров с требованием отменить решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения с Евросоюзом.