Милиция помогает приезжим участникам митингов с парковкой – МВД

16:19, 24 ноября 2013
Политика
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Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям пассажирского транспорта о сложных погодных условиях, а также о возможности оставить транспорт на площадках вблизи станций столичного метро. 

Милиция осуществляет отвод автотранспорта вокруг мест проведения акций

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как известно, сегодня сторонники нескольких политических сил проводят акции в центре Киева, в связи с чем в настоящее время перекрыто несколько улиц. Кроме того, милиция осуществляет отвод автотранспорта вокруг мест проведения акций.

Водителям транспортных средств, которые везут в столицу участников акций из других регионов, сотрудники ГАИ предлагают места для парковки по окраинам Киева, недалеко от станций метрополитена.

В Департаменте ГАИ отмечают, что это сделано для максимального удобства граждан, приезжающих в столицу для участия в акциях. В то же время прибывающий транспорт не будет создавать пробок в Киеве.

В ГАИ также напомнили, что никаких распоряжений в региональные подразделения относительно задержки движения автобусов не поступало.

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