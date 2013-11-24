Милиция помогает приезжим участникам митингов с парковкой – МВД

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как известно, сегодня сторонники нескольких политических сил проводят акции в центре Киева, в связи с чем в настоящее время перекрыто несколько улиц. Кроме того, милиция осуществляет отвод автотранспорта вокруг мест проведения акций.

Водителям транспортных средств, которые везут в столицу участников акций из других регионов, сотрудники ГАИ предлагают места для парковки по окраинам Киева, недалеко от станций метрополитена.

В Департаменте ГАИ отмечают, что это сделано для максимального удобства граждан, приезжающих в столицу для участия в акциях. В то же время прибывающий транспорт не будет создавать пробок в Киеве.

В ГАИ также напомнили, что никаких распоряжений в региональные подразделения относительно задержки движения автобусов не поступало.