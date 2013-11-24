Участники вече приняли резолюцию о проведении акций протеста к победе

Как сообщает пресс-служба партии ”Батькивщина”, об этом говорится в резолюции вече.

В документе отмечается: ”Несмотря на то, что большинство граждан Украины стремятся быть в свободной, демократической и богатой европейской семье народов, Партия регионов 21 ноября провалила голосования за законы, которые необходимо было принять для того, чтобы обеспечить подписание Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной и тем самым отказалась прекратить политические репрессии, освободить Юлию Тимошенко и реформировать правоохранительную систему. Правительство Азарова издало незаконное распоряжение, которым отменило процесс подписания Соглашения об ассоциации между Украиной, став соучастником преступления против украинского народа. Преступный режим Януковича пошел на сознательное и грубое нарушение статьи 11 Закона Украины «О принципах внутренней и внешней политики», которой предусмотрена интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе”.

”Антиукраинский, антинародный режим Януковича не прекращает политические репрессии против своих оппонентов и пытается лишить Украину исторического шанса на реализацию своего цивилизационного выбора, превратившись в главное препятствие и тормоз европейской интеграции. Им не нужно реальное внедрение европейских стандартов. Эта власть показала, что хочет лишь одного – как можно дольше править и безнаказанно грабить Украину. Мы устали от предательств, разочарований, бедности и бесправия. Мы устали от серости, безнадежности, продажности чиновников и судей. Мы хотим жить в нормальном, цивилизованном европейском государстве, где господствует свобода слова, уважение к человеку и его правам, где все равны перед законом”, - говорится в резолюции.

”Коренным образом изменить ситуацию и начать реальные изменения в Украине, внедрить европейские стандарты жизни позволяло Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом, за подписание которого выступают большинство граждан Украины. Но преступным отказом от подписания Соглашения был выполнен заказ Кремля и начат поворот нашего государства в прошлое, в сторону Таможенного союза и реставрации советской империи. Мы не позволим этой антиукраинской власти торговать Украиной и украсть у нас и наших детей европейское будущее”, - заявляют участники вече.

Они приняли следующие решения: ”Требовать отставки правительства Николая Азарова за предательство национальных интересов и принятие решения об отказе от курса на европейскую интеграцию. Требовать проведения 27 ноября внеочередной сессии Верховной Рады Украины, на которой срочно рассмотреть и принять все необходимые евроинтеграционные законы, в том числе о лечении осужденных за рубежом и о прокуратуре. Соответствующее обращение трех фракций и необходимые подписи уже переданы в Верховную Раду. В случае неспособности Верховной Рады принять необходимые законы, отказа парламентского большинства голосовать за них, добиваться роспуска парламента и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины. Требовать от Президента Украины Виктора Януковича немедленно отменить решение правительства Азарова, прекратить политические репрессии, освободить Юлию Тимошенко, возобновить курс на европейскую интеграцию и подписать Соглашение об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

В случае отказа Президента выполнить свои конституционные обязанности и неподписания соглашения оппозиция будет добиваться импичмента Президента Януковича ”за государственную измену, срыв подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом” и будет призывать все демократические страны мира ”немедленно применить персональные санкции против Януковича и представителей его коррумпированного режима”.

Также участники акции решили обратиться к руководителям Европейского Союза, главам государств и правительств всех 28 стран его членов с призывом не закрывать двери Украине в Европу, создать условия для подписания Соглашения об ассоциации после смены власти в стране.

Кроме того, решено обеспечить координацию действий оппозиции, общественности и всех украинских проевропейских сил, провести мобилизацию всех партий, общественных организаций и граждан, которые выступают за европейскую интеграцию Украины, для проведения акций протеста до победы.