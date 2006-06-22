Россия нашла новый повод для выяснения отношений

Россия считает, что Украина нарушает международные договоренности по экспорту ракет и ракетных технологий.

Об этом говорится в Белой книге по проблемам нераспространения оружия массового (ОМУ) поражения, которая опубликована на сайте правительства РФ.

"Имеют место и факты поставок на экспорт ракет и ракетных технологий из государств-участников Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), в том числе в нарушение международных договоренностей, в частности Украиной", - сообщается в книге.

"Определенную озабоченность вызывают также исследовательские планы США по созданию космического оружия, что может подстегнуть стремление ряда государств к доступу к более "дешевым" средствам противодействия, в т.ч. ОМУ", - говорится в документе.

Более 25 стран располагают комплексами с баллистическими ракетами (БР), способными доставлять оружие массового уничтожения (ОМУ), или обладают научно-промышленным потенциалом для их создания, говорится в Белой книге.

"Одновременно, - отмечается в документе, - многие государства испытывают настоятельную потребность в ракетных средствах для реализации программ мирного использования космического пространства".