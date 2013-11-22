Ефремов считает, что уже не стоит торопиться с решением вопроса Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Отвечая на вопрос, целесообразно ли проводить сейчас заседания рабочей группы, он ответил: «На сегодняшний день - нет».

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Он добавил, что к нему подходили коллеги по фракции и спрашивали по этому поводу, и он им ответил: «Смысла сегодня ускорять эти процессы просто не вижу».

Он считает, что нет необходимости «в пожарном порядке форсировать эти вопросы» (речь идет о законопроекте о прокуратуре и о законопроекте по поводу лечения заключенных за рубежом — УНИАН).

При этом он добавил, что вопрос о лечении за рубежом, «если честно, меня вообще не интересует».