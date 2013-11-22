Ефремов считает, что уже не стоит торопиться с решением вопроса Тимошенко
Ефремов не видит целесообразности в заседаниях рабочей группы по подготовке законопроекта по лечению заключенных за рубежом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
Отвечая на вопрос, целесообразно ли проводить сейчас заседания рабочей группы, он ответил: «На сегодняшний день - нет».
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Он добавил, что к нему подходили коллеги по фракции и спрашивали по этому поводу, и он им ответил: «Смысла сегодня ускорять эти процессы просто не вижу».
Он считает, что нет необходимости «в пожарном порядке форсировать эти вопросы» (речь идет о законопроекте о прокуратуре и о законопроекте по поводу лечения заключенных за рубежом — УНИАН).
При этом он добавил, что вопрос о лечении за рубежом, «если честно, меня вообще не интересует».