Тимошенко хочет поменять Генпрокурора, но на кого - не знает

Премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО пока неизвестна кандидатура на должность генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам в Донецке после завершения встречи с трудовым коллективом шахты им.Засядько.

«В соответствии с Конституцией, кандидатуру на должность генерального прокурора вносит Президент, а не премьер-министр. Поэтому я пока не знаю кандидатуру, которую внесет Президент», – сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО считает безусловной необходимостью назначение нового генпрокурора.

По ее словам, новый генеральный прокурор после своего назначения определится с руководящим прокурорским составом в регионах Украины. «Мне кажется, что новый прокурор должен очень тщательно посмотреть, где прокуроры прикрывали нарушение законов и нарушение прав человека», – пояснила премьер-министр.