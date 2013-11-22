Яценюк на Майдане: Украину окончательно поделили на две части

02:18, 22 ноября 2013
Политика
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Лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк заявил, что не подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Президент Виктор Янукович окончательно разделил Украину на две части.

Яценюк

Об этом он заявил журналистам на Майдане Независимости во время акции протеста против отказа украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Президентские выборы уже начались. Неподписанием Соглашения президент Янукович окончательно разделил Украину на две части ", - отметил политик.

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Отвечая на вопрос относительно заявления представителя президента, что тот собирается ехать на Вильнюсский саммит, Арсений Яценюк сказал: "Может, он и собирается, но его там никто не ждет".

"Мы очень ценим поддержку наших европейских и американских партнеров. Но, думаю, что и они дадут такой ответ, который я сейчас скажу: только народ Украины способен себе помочь ", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас сделан "первый шаг": "Люди самоорганизовались. Это не делала ни одна политическая сила, ни одна партия. Второй шаг - это крупная акция, которую мы анонсировали на 24 ноября. Если на Майдан выйдет не тысяча, не десять, а сто тысяч - это является реальным проявлением воли народа Украины к европейской интеграции ".

"Третий шаг - это единство. Единство народа и оппозиции для победы 2015 года. Понятно, что этот президент и это правительство не подпишут Соглашение с ЕС. Это сделает новый президент, новое правительство и новый парламент. И за это надо бороться ", - отметил Арсений Яценюк.

Яценюк также сообщил, что общественные активисты пошли к Администрации Президента на улицу Банковую, чтобы оставить там ленты с символикой Украины и ЕС. Однако, по его словам, активистов и политиков "встретил "Беркут": "До самой Банковой мы не дошли. Но весь "Беркут" теперь в лентах, государственных флагах и знаменах ЕС".

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