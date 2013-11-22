Яценюк на Майдане: Украину окончательно поделили на две части

Об этом он заявил журналистам на Майдане Независимости во время акции протеста против отказа украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Президентские выборы уже начались. Неподписанием Соглашения президент Янукович окончательно разделил Украину на две части ", - отметил политик.

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Отвечая на вопрос относительно заявления представителя президента, что тот собирается ехать на Вильнюсский саммит, Арсений Яценюк сказал: "Может, он и собирается, но его там никто не ждет".

"Мы очень ценим поддержку наших европейских и американских партнеров. Но, думаю, что и они дадут такой ответ, который я сейчас скажу: только народ Украины способен себе помочь ", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас сделан "первый шаг": "Люди самоорганизовались. Это не делала ни одна политическая сила, ни одна партия. Второй шаг - это крупная акция, которую мы анонсировали на 24 ноября. Если на Майдан выйдет не тысяча, не десять, а сто тысяч - это является реальным проявлением воли народа Украины к европейской интеграции ".

"Третий шаг - это единство. Единство народа и оппозиции для победы 2015 года. Понятно, что этот президент и это правительство не подпишут Соглашение с ЕС. Это сделает новый президент, новое правительство и новый парламент. И за это надо бороться ", - отметил Арсений Яценюк.

Яценюк также сообщил, что общественные активисты пошли к Администрации Президента на улицу Банковую, чтобы оставить там ленты с символикой Украины и ЕС. Однако, по его словам, активистов и политиков "встретил "Беркут": "До самой Банковой мы не дошли. Но весь "Беркут" теперь в лентах, государственных флагах и знаменах ЕС".