Внутренние войска не будут стягивать в Киев дополнительные силы
00:58, 22 ноября 2013Политика
1991 0
Во внутренних войсках МВД уверяют в отсутствии необходимости взимать дополнительные силы из регионов для обеспечения правопорядка в случае возникновения протестных акций в связи с решением правительства о приостановлении процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС.
Внутренние войска не будут стягивать в Киев дополнительные силы из регионов Фото: facebook
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в МВД Украины.
"Нет никакой необходимости срывать людей из регионов и везти в Киев для подкрепления в охране правопорядка. Тем более, что, во-первых, их негде физически разместить, а во-вторых, киевский контингент в случае необходимости сам способен справиться", - сказал собеседник агентства.
По теме: В милиции объяснили зачем перекрыли подходы к АП
Напомним, сегодня правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.
Возмущенные решением правительства люди начали собираться на Майдане Независимости в Киеве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter