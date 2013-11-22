Внутренние войска не будут стягивать в Киев дополнительные силы

00:58, 22 ноября 2013
Политика
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Во внутренних войсках МВД уверяют в отсутствии необходимости взимать дополнительные силы из регионов для обеспечения правопорядка в случае возникновения протестных акций в связи с решением правительства о приостановлении процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС.

Адміністрація Президента Беркут Євромайдан Фото: facebook

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в МВД Украины.

"Нет никакой необходимости срывать людей из регионов и везти в Киев для подкрепления в охране правопорядка. Тем более, что, во-первых, их негде физически разместить, а во-вторых, киевский контингент в случае необходимости сам способен справиться", - сказал собеседник агентства.

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Напомним, сегодня правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

Возмущенные решением правительства люди начали собираться на Майдане Независимости в Киеве.

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