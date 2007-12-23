Тимошенко обещает больше не рубить сплеча

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что шахты в Украине закрывать нельзя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сообщила сегодня журналистам в Донецке после завершения встречи с трудовым коллективом шахты им.Засядько.

«Государство столько шахт закрыло, что рубить сплеча больше нельзя», - акцентировала премьер-министр.

По ее словам, «рушить шахты мы не имеем права». «Нам, наоборот, нужно, чтобы они процветали, и чтобы их работа становилась более эффективной», - указала Ю.ТИМОШЕНКО.