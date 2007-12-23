Регионалы рассказали, кто и как обрубает им корни

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Вадим Колесниченко расценивает создание Ю. Тимошенко антикоррупционной экспертизы, как очередную расправу над политическими оппонентами, сообщает сайт Партии регионов. Депутат-регионал подчеркнул, что Тимошенко исповедует только один принцип: «политика для нее – это война, никакого сотрудничества, понимания и желания услышать кого-либо, у нее нет».

«Летом этого года Тимошенко сказала замечательную фразу, которую золотыми буквами нужно внести в политику Украины: «Я очень сожалею, что когда я была премьером, мы окончательно не разобрались с этой оппозицией». Сегодня Юлия Владимировна будет пытаться довести это дело до конца, чтобы никто на территории Украины и слова не смел сказать. Делается это очень просто: сначала уничтожаются экономические корни, затем все само по себе рассыпается», - заявил парламентарий.

В. Колесниченко также отметил, что для устрашения будут применяться политические казни, подчеркнув, что ни о какой борьбе с коррупцией здесь речь не идет. Это простое уничтожение оппонентов.