У Тимошенко просят 200 миллионов в долг

Директор шахты им.Засядько Игорь ЕФРЕМОВ просит премьер министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО выделить предприятию прямым назначением 200 млн.грн. для подготовки новых забоев. Об этом он сказал сегодня, выступая на встрече Ю.ТИМОШЕНКО с трудовым коллективом предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам И.ЕФРЕМОВА, «шахта полностью готова к возобновлению горных работ на двух пластах, изолированных от аварийного участка».

«В шахте осуществлены все необходимые мероприятия по безопасному ведению горных работ», - сказал И.ЕФРЕМОВ.

Одновременно он подчеркнул, что шахта рассчитывает на поддержку правительства. «Мы просим выделить 200 млн. грн. из Резервного фонда Кабинета министров прямым назначением на подготовку новых забоев», - сказал руководитель предприятия.

При этом он добавил, что «мы обязательно возвратим эти деньги государству в течение 5 лет». «Мы заверяем Вас, Юлия Владимировна, и Президента, что коллектив шахты им.Засядько трудился, и будет трудиться во имя Украины», - заключил директор шахты.