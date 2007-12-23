Тимошенко на завтра запланировала раздачу слонов?

На завтрашнем заседании Кабмина будет проведен ряд важных кадровых назначений, сообщает Лигасо ссылкой на достоверный источник.

Среди прочих будут приняты решения по руководителям НАК "Нефтегаз Украины", Государственной налоговой администрации, Государственной Таможенной Службы Украины, Государственной администрации железнодорожного транспорта.

Руководителем Государственной администрации железнодорожного транспорта может стать некий господин Мельниченко "с большим стажем работы в "Укрзалізниці".

Ответственным за налоги вероятно будет совладелец "Брокбизнесбанка", народный депутат от БЮТ Сергей Буряк, состояние которого вместе с его братом Александром оценивают в $550 млн.

На должность главы Гостаможслужбы - есть две кандидатуры: владелец "Интера" Валерий Хорошковский и народный депутат Украины от БЮТ Игорь Рыбаков.

Наиболее вероятная кандидатура на должность руководителя НАК "Нефтегаз Украины"– Олег Дубина. На прошлой неделе его видели в Киеве в здании НАК "Нефтегаз Украины", а также в Кабинете министров Украины. Источник также сообщил, что О.Дубина уже встречался с Премьер-министром Юлией Тимошенко по поводу согласования его кандидатуры на пост главы НАК "Нефтегаз Украины". В то же время, собеседник издания сообщил, что на сегодня кандидатура О.Дубины как претендента на должность главы "Нефтегаза" далеко не единственная. Другими претендентами называют Илью Рыбчича, который с июля 2004 по октябрь 2005 г. являлся заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и Александра Болкисева, летом 2006 года уже занимавшего должность главы правления НАК "Нефтегаз".