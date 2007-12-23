Тимошенко опять расследует аварию на шахте им.Засядько

Правительство Юлии ТИМОШЕНКО проведет новое расследование причин аварии на шахте им.Засядько.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО сегодня в Донецке во время встречи с семьями погибших и пострадавших шахтеров.

«Мы создадим новую государственную комиссию, которая проанализирует предыдущие акты и абсолютно объективно попробует разобраться с причинами и, самое главное, определить людей, которые виновны в этой трагедии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает недопустимым, чтобы «такая безответственность и игнорирование законов превращались в норму». «Если такие люди будут определены, то они обязательно понесут ответственность, предусмотренную законом», - отметила она.

«Мы намерены реально и адектватно установить виновных», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.