Завтра Тимошенко соберет свой Кабмин

Что на повестке дня - пока не ясно

Кабинет министров Украины проведет свое заседание в понедельник, 24 декабря. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА. По словам пресс-секретаря, в настоящее время формируется повестка дня очередного заседания правительства. Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Донецкой области.

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