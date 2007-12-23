Завтра Тимошенко соберет свой Кабмин

13:59, 23 декабря 2007
Политика
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Что на повестке дня - пока не ясно

Кабинет министров Украины проведет свое заседание в понедельник, 24 декабря.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время формируется повестка дня очередного заседания правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Донецкой области.

 

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