Зварич: Тимошенко фактически взяла самоотвод

Заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман Зварич заверяет, что Юлия Тимошенко отказалась от президентских амбиций еще до назначения на должность премьер-министра. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” на ICTV, сообщает официальный сайт НУ-НС.

«Сейчас можно говорить, что Юлия Владимировна де-факто взяла самоотвод, поэтому с точки зрения демократических сил кандидатом на должность Президента на следующих выборах является нынешний Президент Украины», - сообщил депутат.

“На встрече нашей фракции с Тимошенко, тогда еще кандидатом на должность премьер-министра, как раз был поставлен вопрос – отказывается ли она от президентских амбиций на следующих выборах. На что Юлия Владимировна ответила очень четко, что так, она не имеет никаких президентских амбиций, и будет делать все возможное, чтобы наша команда работала на единого кандидата – Виктора Ющенко”, – отметил Зварич.