Гриценко рассказал, что на самом деле не хотел голосовать за Тимошенко

“Когда мы впервые говорили о правительстве на фракции, я заявил, что воздерживаюсь от голосования. Но когда в день голосования я увидел, что фактически у нас 226 за премьера, я сознательно изменил свою позицию, - сказал депутат фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий Гриценко в эфире программы “Свобода слова” на ICTV, сообщает официальный сайт НУ-НС.

«Когда сложил полномочия Виктор Янукович, когда сложило полномочия предыдущее правительство, если бы было сорвано голосование по новому составу правительства, мы имели бы в стране хаос. Я не дал возможности реализовать этот сценарий”, - отметил он.

Анатолий Гриценко также отметил, что нести ответственность за деятельность правительства должны как фракции, так и Президент, и Премьер-министр.