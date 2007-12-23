Тимошенко едет в любимый регион Януковича

10:03, 23 декабря 2007
Политика
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Первая рабочая поездка премьера

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня с рабочей поездкой посетит Донецкую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Планируется, что глава правительства встретится с семьями шахтеров, погибших в результате аварий на арендном предприятии “Шахта им. А.Ф.Засядько”.

Также под председательством Ю.ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварий на этой шахте.

 

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