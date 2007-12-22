Янукович обещает широкие акции протеста

Оппозиция в Украине не допустит увольнения людей по политическим мотивам и будет не только контролировать власть, но и подсказывать ей варианты альтернативных решений экономических вопросов.

Как сообщили в УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью телеканалу «Россия».

«Мы видим, что уже развертываются практически политические люстрации. Сегодня уже начали предлагать увольнять просто рядовых работников министерств, ведомств, некоторых администраций в регионах. Говорят, ваша власть ушла, и вы должны уходить», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что если в ближайшее время этот процесс остановить не удастся, то оппозиция будет организовывать акции протеста. «Мы будем организовывать широкие акции протеста против того, чтобы по политическим признакам увольняли людей в нарушение законов Украины, увольняли лишь потому, что они имели какое-то отношение к правительству ЯНУКОВИЧА», - заявил лидер Партии регионов.

Также он напомнил, что оппозиция имеет свои конституционные обязанности. «И мы обязаны эффективно контролировать власть, и не только контролировать, но и конечно, подсказывать альтернативные решения, которые на наш взгляд, являются более эффективными для той или иной отрасли, для экономики страны, для выполнения социальных программ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он считает, что долг оппозиции – добиваться, чтобы власть «принимала эти решения для усиления роста экономики, улучшения жизни людей и повышения авторитета Украины». «Мы будем создавать широкое оппозиционное движение и оппозиция будет не только в парламенте», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что все будет зависеть от работы власти.

«Если она будет работать эффективно, естественно, наши действия будут адекватными. Если же власть будет работать так, как она уже продемонстрировала своими первыми шагами, наша реакция будет острой и решительной», - подытожил В.ЯНУКОВИЧ.

Интервью лидера Партии регионов выйдет в эфир на телеканале «Россия» в программе «Вести недели» 23 декабря, отметили в пресс-службе партии.