ХДС переизбрал Стретовича своим лидером

18:22, 22 декабря 2007
Политика
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Проголосовали и за заместителя

Партия Християнско-демократический союз переизбрала своим лидером Владимира СТРЕТОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял ХІ съезд партии, который состоялся в субботу в Киеве.

Его делегаты проголосовали за кандидатуру В.СТРЕТОВИЧА единогласно. Также первым заместителем председателя партии переизбран Владимир МАРУЩЕНКО.

 

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