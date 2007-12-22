ХДС переизбрал Стретовича своим лидером

Партия Християнско-демократический союз переизбрала своим лидером Владимира СТРЕТОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял ХІ съезд партии, который состоялся в субботу в Киеве.

Его делегаты проголосовали за кандидатуру В.СТРЕТОВИЧА единогласно. Также первым заместителем председателя партии переизбран Владимир МАРУЩЕНКО.