Самое интересное Луценко приберег на понедельник

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что правоохранительные органы должны сосредоточить свою деятельность на пяти приоритетных направлениях.

Как сообщили УНИАН в департаменте связей с общественностью МВД, об этом он заявил сегодня во время вручения ветеранам органов внутренних дел по случаю Дня милиции ведомственных отличий.

В частности, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, милиция должна сосредоточить свою работу на наведении порядка на автодорогах; усилении борьбы с нелегальной миграцией; решении вопроса доведения органами прокуратуры возбужденных дел до конца и недопущения безнаказанности; эффективном использовании спецподразделений милиции и Внутренних войск для обеспечения охраны правопорядка и недопущения какого-либо противостояния между милицией и Внутренними войсками, которые являются составной частью органов внутренних дел.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что несмотря на изменения в политической ситуации, милиция и ее задачи должны быть стабильными. “В своей должности я буду работать со своей командой – профессионалами своего дела. Уже в понедельник назначения моих заместителей будут утверждены и мы вместе продолжим совершенствование работы милиции”, - сказал министр.

Он отметил, что не собирается критиковать деятельность своих предшественников, поскольку считает, что любые публичные оскорбления в их адрес подрывают авторитет органов внутренних дел.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он гордится тем, что может опять возглавлять МВД и продолжить улучшение материально-технического и социального обеспечения милиционеров. При этом министр обратился к ветеранам органов внутренних дел с просьбой помогать правоохранителям своими советами.

Ю.ЛУЦЕНКО поблагодарил всех министров, которые возглавляли милицию, за их вклад в нелегкое дело охраны спокойствия украинского народа.