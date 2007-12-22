Самое интересное Луценко приберег на понедельник
Министр назвал пять направлений деятельности милиции
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что правоохранительные органы должны сосредоточить свою деятельность на пяти приоритетных направлениях.
Как сообщили УНИАН в департаменте связей с общественностью МВД, об этом он заявил сегодня во время вручения ветеранам органов внутренних дел по случаю Дня милиции ведомственных отличий.
В частности, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, милиция должна сосредоточить свою работу на наведении порядка на автодорогах; усилении борьбы с нелегальной миграцией; решении вопроса доведения органами прокуратуры возбужденных дел до конца и недопущения безнаказанности; эффективном использовании спецподразделений милиции и Внутренних войск для обеспечения охраны правопорядка и недопущения какого-либо противостояния между милицией и Внутренними войсками, которые являются составной частью органов внутренних дел.
Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что несмотря на изменения в политической ситуации, милиция и ее задачи должны быть стабильными. “В своей должности я буду работать со своей командой – профессионалами своего дела. Уже в понедельник назначения моих заместителей будут утверждены и мы вместе продолжим совершенствование работы милиции”, - сказал министр.
Он отметил, что не собирается критиковать деятельность своих предшественников, поскольку считает, что любые публичные оскорбления в их адрес подрывают авторитет органов внутренних дел.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он гордится тем, что может опять возглавлять МВД и продолжить улучшение материально-технического и социального обеспечения милиционеров. При этом министр обратился к ветеранам органов внутренних дел с просьбой помогать правоохранителям своими советами.
Ю.ЛУЦЕНКО поблагодарил всех министров, которые возглавляли милицию, за их вклад в нелегкое дело охраны спокойствия украинского народа.