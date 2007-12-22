Огрызко заслужил комплимент оппозиционного правительства

Оппозиционное правительство считает взвешенной реакцию новоназначенного министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО на заявление Президента России Владимира ПУТИНА о том, что США искусственно разделили Украину на «пророссийские» и «проамериканские» силы, оказав поддержку последним, а также на письмо российского президента украинскому.

Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, министр иностранных дел в оппозиционном правительстве Константин ГРИЩЕНКО.

«Мне понравилась реакция министра В.ОГРЫЗКО, который очень спокойно, по существу, не вдаваясь в детали, сказал то, что он сказал. Мы считаем вполне взвешенной эту реакцию, но она требует дополнительной серьезной работы на всех уровнях с тем, чтобы такие заявления вообще не появлялись», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, оппозиционное правительство исходит из того, что отношения с Российской Федерацией чрезвычайно важны, в том числе и в контексте реализации европейских устремлений Украины. К.ГРИЩЕНКО считает, что от того, какими будут отношения между Украиной и Россией, зависит создание материальной базы, развитой экономики и подтягивание всех сторон общественной жизни к европейским стандартам.

«Эти отношения должны базироваться не на эмоциональных реакциях, не на инфантильных эмоциях, они должны базироваться на необходимости поддержки на всех уровнях такого диалога, где профессионально и аргументировано можно отстаивать свою позицию», - добавил он.

К.ГРИЩЕНКО также отметил, что всегда, кроме тех вопросов, которые создают проблемы для обеих стран, существует еще широкий спектр, где совместные проекты могут принести пользу обеим странам.

Отвечая на вопрос о том, что именно будет делать оппозиционное правительство, К.ГРИЩЕНКО отметил, что, прежде всего, оно должно анализировать то, что делает власть, и высказывать свои советы. И если есть ощущение того, что не все идет в правильном направлении, нужно доказывать общественности альтернативное мнение, добавил он.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило заявление, в котором выразило обеспокоенность в связи с "антироссийскими проявлениями" в Украине.

18 декабря Президент РФ Владимир ПУТИН направил Виктору ЮЩЕНКО послание, в котором выразил мнение, что существенные разногласия в двусторонних отношениях между двумя странами возникли из-за позиции Украины.

Кроме того, В.ПУТИН в интервью американскому журналу Time заявил, что США «начали разрушать Украину», искусственно разделив ее общество на «пророссийские» и «проамериканские» силы, оказав поддержку последним.

21 декабря на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине, в связи с 90-летием дипломатической службы министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО расценил последние заявления российских властей относительно Украины как побочное проявление внутриполитических процессов в России. «Последние сигналы из Москвы мы склонны рассматривать как побочное проявление сегодняшних внутриполитических процессов в соседнем государстве», - сказал министр.