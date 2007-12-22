Костенко списал Мартынюка «в утиль»

Лидер Украинской народной партии, народный депутат Юрий КОСТЕНКО убежден, что представитель фракции коммунистов Адам МАРТЫНЮК уже никогда не станет первым заместителем председателя украинского парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.КОСТЕНКО заявил на встрече с жителями Ивано-Франковска.

«МАРТИНЮК уже никогда не станет ни первым вице-спикером, ни простым вице-спикером парламента, - отметил политик. – А, в целом, я думаю, что коммунисты последний раз представлены в украинском парламенте».

По его словам, вопрос избрания А.МАРТЫНЮКА вице-спикером уже не актуален. «Сейчас этот вопрос уже не является актуальным», - сказал он, добавив, что этот вопрос был актуальным до избрания правительства.

«УНП, НРУ и УРП «Собор» поставили достаточно жестко вопросы, когда обсуждали на коалиции возможность того, чтобы избрать ТИМОШЕНКО премьер-министром, а МАРТЫНЮКА посадить в кресло первого вице-спикера. – сообщил народный депутат. – Мы сказали, что такой ценой не нужно формировать демократическую коалицию. Поэтому мы будем категорически протестовать, не будем принимать участия в голосовании за должность премьера, если там появится МАРТЫНЮК». По мнению Ю.КОСТЕНКО «этот вопрос носит принципиальный, мировоззренческий характер». «Наши доводы услышали в БЮТ, и отказались от сотрудничества с коммунистами», - подчеркнул он.

«Это политик, я имею в виду Адама МАРТЫНЮКА, который уже многие годы своей работой подтвердил свою антиукраинскость, антидемократичность”, - сказал Ю.КОСТЕНКО и подчеркнул, что «не может демократическая коалиция поддерживать такие одиозные кандидатуры».

В то же время он добавил, что коалиция готова поддержать представителя Партии регионов или Блока Литвина на должность первого заместителя председателя ВР.