Дебют премьера Тимошенко состоится в Донецке

11:59, 22 декабря 2007
Политика
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Премьер-министр встретится с семьями шахтеров

Первая рабочая поездка премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится 23 декабря 2007 года.

Премьер посетит Донецкую область.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, глава правительства встретится с семьями шахтеров, которые погибли в следствие аварий на арендном предприятии “Шахта им. А.Ф.Засядько”.

Также под председательством Юлии Тимошенко состоится совещание относительно решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварий на этом предприятии.

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