Дебют премьера Тимошенко состоится в Донецке

Первая рабочая поездка премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится 23 декабря 2007 года.

Премьер посетит Донецкую область.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, глава правительства встретится с семьями шахтеров, которые погибли в следствие аварий на арендном предприятии “Шахта им. А.Ф.Засядько”.

Также под председательством Юлии Тимошенко состоится совещание относительно решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварий на этом предприятии.