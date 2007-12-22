Дебют премьера Тимошенко состоится в Донецке
11:59, 22 декабря 2007Политика
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Премьер-министр встретится с семьями шахтеров
Первая рабочая поездка премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится 23 декабря 2007 года.
Премьер посетит Донецкую область.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, глава правительства встретится с семьями шахтеров, которые погибли в следствие аварий на арендном предприятии “Шахта им. А.Ф.Засядько”.
Также под председательством Юлии Тимошенко состоится совещание относительно решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварий на этом предприятии.
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