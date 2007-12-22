В Киеве проходит съезд ХДС

11:45, 22 декабря 2007
Политика
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Делегаты заслушают отчеты

В Киеве проходит XI съезд партии Христианско-демократический союз.

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде планируется заслушать доклад председателя партии Владимира СТРЕТОВИЧА о деятельности ХДС в отчетный период и стратегии и тактике ее деятельности на современном этапе.

Также делегаты съезда намерены заслушать отчет контрольно-ревизионной комиссии, рассмотреть вопросы о внесении изменений в устав партии и о выборах руководящих органов партии.

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