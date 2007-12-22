В Киеве проходит съезд ХДС
11:45, 22 декабря 2007Политика
543 0
Делегаты заслушают отчеты
В Киеве проходит XI съезд партии Христианско-демократический союз.
Как передает корреспондент УНИАН, на съезде планируется заслушать доклад председателя партии Владимира СТРЕТОВИЧА о деятельности ХДС в отчетный период и стратегии и тактике ее деятельности на современном этапе.
Также делегаты съезда намерены заслушать отчет контрольно-ревизионной комиссии, рассмотреть вопросы о внесении изменений в устав партии и о выборах руководящих органов партии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter