В Киеве проходит съезд ХДС

В Киеве проходит XI съезд партии Христианско-демократический союз.

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде планируется заслушать доклад председателя партии Владимира СТРЕТОВИЧА о деятельности ХДС в отчетный период и стратегии и тактике ее деятельности на современном этапе.

Также делегаты съезда намерены заслушать отчет контрольно-ревизионной комиссии, рассмотреть вопросы о внесении изменений в устав партии и о выборах руководящих органов партии.