Шуфрич: депутатские карточки в Верховной Раде воровали всегда

Депутатские карточки для голосования в украинском парламенте похищали всегда, заявил Нестор Шуфрич в прямом эфире программы «Свобода слова».

По словам члена фракции Партии регионов Н. Шуфрича, поступок депутата Лукьянова, который похитил карточку у спикера Яценюка во время первого голосования за премьера Тимошенко, не уникальный и не единственный.

«Верните 5 карточек Владимиру Михайловичу Литвину, Главе Верховной Рады Украины 4 созыва, которые были украдены кем-то – я не буду говорить, кем, - из представителей бывшей оппозиции. Также, пожалуйста, верните 2 мои карточки, которые были извлечены и исчезли. И верните, пожалуйста, карточку первого президента Украины Леонида Макаровича Кравчука, которую тоже своровал кто-то из вас», - сказал Шуфрич.

Слова депутата ПР были обращены в адрес представителей БЮТ. Политик добавил, что тогдашняя коалиция не угрожала оппозиционерам заявлениями в Генпрокуратуру.

ICTV