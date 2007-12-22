Мельниченко увидел, как Луценко «возобновляет карательную систему Кучмы»

Бывший майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО считает, что инициатива министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО относительно увековечения памяти бывшего руководителя МВД Юрия Кравченко знаменует начало “возобновления карательной системы КУЧМЫ”.

Об этом идет речь в комментарии Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, переданном УНИАН. (20 декабря министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО выступил с инициативой увековечить память экс-руководителя ведомства Ю.Кравченко - назвать его именем одно из учебных заведений системы МВД. Ю.Кравченко подозревали в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Бывший министр внутренних дел был найден мертвым с огнестрельными ранениями утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом. В этот день он должен был явиться на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела об убийстве Г.Гонгадзе - УНИАН.)

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО возмущен инициативой Ю.ЛУЦЕНКО относительно увековечения памяти Ю.Кравченко.

«Такое заявление главного милиционера страны не означает ничего другого, как возвращение к старым «добрым» кучмовским методам работы», - убежден майор запаса СБУ. «Очевидно, ЛУЦЕНКО, предлагая «оставить память о "профессионализме и опыте" Кравченко, предлагает вернуться к методам «орлов Кравченко» в расправах с политическими оппонентами, с вывозом в лес и отрубанием голов», - считает Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который является свидетелем, в частности, по делу убийства Г.Гонгадзе.

По мнению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «если ЛУЦЕНКО предлагает назвать высшее учебное заведение системы внутренних дел именем Кравченко, то логично иметь и школу имени ПУКАЧА, где начинать воспитание новых «орлов». (Бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА считают одним из главных свидетелей и организаторов по делу Г.Гонгадзе, однако после того, как генерала выпустили из следственного изолятора, он скрывается - УНИАН.)

Как отмечает Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «еще не так давно лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО возмущался, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил (наградой) Бориса КОЛЕСНИКОВА, называл это «политической ошибкой». А сегодня министр внутренний дел ЛУЦЕНКО выступает за возобновление карательной системы КУЧМЫ». По мнению экс-майора, это может быть связано с тем, что милицию опять планируют использовать для фальсификаций следующих президентских выборов, идет речь в комментарии.