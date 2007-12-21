Гриценко о Ющенко, Еханурове, тайных советниках и этике

Экс-министр обороны Украины, народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО имел право выбрать любую кандидатуру на пост главы Минобороны, но в отношении него нарушил принципы служебной и общечеловеческой этики. Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня вечером в «Свободе слова» на ICTV, комментируя внесение главой государства кандидатуры Юрия ЕХАНУРОВА на пост главы Министерства обороны.

"Президент имеет право советоваться с тем, с кем считает нужным, и имеет право вносить любую кандидатуру, это право закреплено в Конституции. В то же время Конституция не дает право Президенту при этом нарушать принципы деловой, служебной или общечеловеческой этики. С Президентом у меня не было разговора ни живого, ни телефонного, ни за неделю, ни за день, ни в день, ни после того", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО считает, что решение В.ЮЩЕНКО не вносить его кандидатуру на пост министра обороны было неожиданным как для него самого, так и для фракции блока "Наша Украина - Народная самооборона", для всего украинского парламента, для Вооруженных сил Украины и для украинского общества.

"Для меня нет принципиального значения, кто больше приложил усилий для того, чтобы был заменен министр обороны, - в Секретариате Президента или за его пределами, был это БЕССМЕРТНЫЙ (заместитель главы Секретариата Президента), БАЛОГА (глава Секретариата Президента), ВАСЮНИК (до формирования нового правительства - первый заместитель главы Секретариата Президента, теперь - вице-премьер-министр Украины) или любой другой", - отметил экс-глава Минобороны Украины.

Как передают «Подробности», А.ГРИЦЕНКО сказал, что "спокоен за армию" после своего ухода. "За эти два года и десять месяцев работы в трех правительствах в сложных условиях мы начали и осуществили на многих направлениях глубокие и системные изменения по повышению боеспособности наших Вооруженных сил, поэтому я уверен, что и дальше армия будет развиваться поступательно", - подчеркнул он.

При этом он считает, что новому министру обороны Ю.ЕХАНУРОВУ будет непросто работать на этом посту. "Юрий ЕХАНУРОВ - это опытный и умный человек, но для того, чтобы, по крайней мере, понять до деталей для того, чтобы осуществлять дальше реформы и "проламывать" эти реформы, потому что иногда бывает сопротивление, чтобы понять их хотя бы процентов на 30, я думаю, нужен год", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО обратил внимание на то, что Президент Украины активно принимал участие в формировании нынешнего Кабинета Министров и также должен нести ответственность за его деятельность. "Президент или сам вносил фамилии, или с кем-то советовался, поэтому Президент не может, скажем так, с вертолетного взгляда, давать оценки, хорошо или плохо работает правительство, это его правительство тоже", - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО стал депутатом Верховной Рады по списку блока "Наша Украина - Народная самооборона". Возглавлял Министерство обороны Украины с февраля 2005 года по декабрь 2007 года.