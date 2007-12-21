Ехануров объявит конкурс на лучшее литературное произведение

Министерство обороны Украины намерено сосредоточить свою деятельность на решении социально-экономических проблем военнослужащих.

Об этом сегодня заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ во время пребывания в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

“Основные усилия оборонного ведомства будут сосредоточены на решении блока социально-экономических проблем”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что проблемами бесквартирных военнослужащих должны заниматься и органы местной власти. «Это наша общая задача. Ведь сегодня по всей Украине на квартирном учете находится свыше 51 тысячи военных и еще 17 тысяч – при местных органах власти», - сказал он.

При этом Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что имеет большой опыт работы в строительстве и считает, что в этом плане удастся положительно решить вопрос обеспечения жильем военнослужащих.

Кроме того, по словам министра, необходимо уделить значительное внимание военно-патриотическому воспитанию защитников Отчизны, больше мероприятий проводить именно в этом направлении. “Нужно сделать так, чтобы юноши и девушки еще со школы имели желание становиться офицерами, пополнять ряды Вооруженных Сил Украины”, - сказал он.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, вскоре будет объявлен Всеукраинский конкурс на лучшие литературные произведения, публикации на военно-патриотическую тематику, о жизни украинской армии в целом. Также будут сняты киноленты об отечественной армии.

”В этом плане мы не должны отставать от наших соседей – россиян. Будем создавать условия, чтобы бизнесмены были заинтересованы вкладывать в это средства. Моя задача – решение экономического блока вопросов армии. Никому не позволим втягивать армию в политику”, - сказал он.