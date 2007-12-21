Путина приглашают приехать на Рождество во Львов

Глава Львовской областной организации УНП Богдан КОЗАК приглашает Президента России Владимира ПУТИНА приехать на Рождество во Львов и убедиться, как „притесняют” права его соотечественников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по словам Б.Козака, «сегодня заявлениями не решить проблемы дезинформации и манипулирования общественным мнением россиян. Думаю, наступило время действовать другими методами. В свое время у нас был успешный опыт сотрудничества с восточными регионами Украины. Тогда тысячи украинцев с Харьковщины, Донбаса, Луганщины приезжали к нам на праздники, чтобы почувствовать украинский дух, выучить традиции и переоценить отношение к «западенцам». Ведь, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

«Рождество – прекрасный повод пригласить наших соседей во Львов. Если бы одну из таких делегаций возглавил сам В.Путин, он получил бы уникальную возможность встретиться со своими соотечественниками, которые, по убеждению российского МИД, страдают от «преследования и притеснений». На львовских улицах российский Президент увидел бы книжные полки, переполненные российской литературой, насладился бы звучанием родной ему музыки в наших кафе и ресторанах, посетил концерт прославленных российских поп-звезд, российский театр, школы, помолился бы в российской православной церкви», - отмечает представитель УНП.

Б.Козак не исключает, что «после таких посещений Президент ПУТИН отнесся бы с пониманием к деятельности украинских правых партий, которые требуют обеспечить достойное развитие украинского языка, культуры и книгопечатания».

«Мы же в ответ с радостью побываем в России, чтобы увидеть, какие права имеет многомиллионное украинское общество в соседнем государстве", - заявил он.