БЮТ хочет отдать должность главы ФГИУ на откуп Тимошенко и коалиции

Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО предлагает предоставить Верховной Раде право назначать и освобождать председателя Фонда государственного имущества Украины по представлению премьер-министра.

Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (об урегулировании порядка увольнения председателя Фонда государственного имущества Украины)», внесенном на рассмотрение парламента В.ПИСАРЕНКО.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О Кабинете Министров Украины», в соответствии с которыми глава правительства может вносить на рассмотрение Верховной Рады Украины представление об освобождении от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Кроме того, депутат предлагает внести изменения в Закон Украины «О приватизации государственного имущества», которыми предусмотреть, что председатель Фонда госимущества назначается и освобождается от должности Верховной Радой Украины по представлению премьер-министра.

Действующей редакцией закона предусмотрено, что председатель ФГИУ назначается и освобождается от должности Президентом Украины при согласии парламента.