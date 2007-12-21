The Economist: Тимошенко должна унять свои инстинкты

Избрание Тимошенко премьер-министром Украины разрушило миф о том, что постсоветские страны не могут быть демократическими. Об этом пишет авторитетный британский журнал "The Economist" "Украина доказала, что она способна быть действительно демократической, демократией, где ведется настоящая борьба за власть и в которой существует деятельная оппозиция. Как заметил один из российских олигархов, украинские политики испытали все средства, лишь бы получить власть: злоупотребления на выборах 2004 года; подкупы с целью миграции из одного политического лагеря в другой в 2005-6 годах; и вот теперь демократию".

Журнал отмечает, что сейчас Тимошенко находится в лучшей форме, чем в 2005-м: "Ее Кабинет уже сформирован. Она обещает судебную и экономические реформы, более прозрачное правительство и расставание с сомнительными посредниками в газовых взаимоотношениях с Россией. Но некоторые из обязательств выглядят вряд ли осуществимыми".

Самым тяжелым испытанием для Тимошенко журнал считает сохранение целостности оранжевой коалиции: "Наша Украина" собрана из десяти партий. Некоторые из сторонников Ющенко на дух не переносят Тимошенко. Сам Ющенко не без оснований видит в ней потенциального кандидата на президентских выборах 2009 года. Но чтобы получить доверие, Тимошенко должна унять свои популистские инстинкты. На президентских выборах ее будут измерять лекалом ее премьерства. Если оранжевая коалиция окажется не в состоянии модернизировать и реформировать Украину, это будет предательством тех, кто три года назад творил под снегом в Киеве Оранжевую революцию. Это также будет плохим примером для остальных постсоветских республик - и еще одним поводом для российского злорадства".